Vergara Allegri lo studia | ruolo e rinnovo col Napoli

Notizia in breve

Massimiliano Allegri sta analizzando Antonio Vergara come possibile elemento chiave del nuovo Napoli. Il tecnico valuta il giovane come un profilo con ampi margini di crescita, in grado di contribuire con diverse soluzioni tattiche. La società sta studiando un possibile rinnovo contrattuale per il giocatore, che sta attirando l’attenzione per le sue qualità e il suo ruolo nel progetto tecnico della squadra. La decisione sulla permanenza del calciatore sarà presa nei prossimi mesi.