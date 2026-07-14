Vergara Allegri lo studia | ruolo e rinnovo col Napoli
Massimiliano Allegri sta analizzando Antonio Vergara come possibile elemento chiave del nuovo Napoli. Il tecnico valuta il giovane come un profilo con ampi margini di crescita, in grado di contribuire con diverse soluzioni tattiche. La società sta studiando un possibile rinnovo contrattuale per il giocatore, che sta attirando l’attenzione per le sue qualità e il suo ruolo nel progetto tecnico della squadra. La decisione sulla permanenza del calciatore sarà presa nei prossimi mesi.
Antonio Vergara entra sempre più nel cuore del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Il tecnico lo considera un profilo di grande prospettiva, capace di offrire soluzioni diverse all’interno del progetto tattico azzurro. La sua duttilità è uno degli aspetti più apprezzati. Vergara può agire da trequartista alle spalle della punta, ma anche da mezz’ala tecnica in un centrocampo a tre. Due ruoli diversi, un’unica certezza: Allegri vuole valutarlo con grande attenzione. Secondo Repubblica, la fiducia dell’allenatore si aggiunge a quella già molto forte della società. Il Napoli considera Vergara un patrimonio del club e vuole accompagnarne la crescita fino al definitivo salto di qualità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Futuro Vergara, rinnovo al 2031: Allegri lo blindaIl Napoli sta negoziando il rinnovo del contratto di Antonio Vergara, giovane centrocampista classe 2003, fino al 2031.
Leggi anche: Frenata improvvisa sul rinnovo di Vergara: l’intesa col Napoli si è bloccata a un passo dal raduno
Temi più discussi: Allegri non vuole perdere Vergara: si studia adeguamento economico importante; Acquisti e cessioni Napoli: nell'era De Laurentiis il passivo è -550 milioni; Futuro Vergara, Imparato: Lo stop al rinnovo non mi sorprende.
?Massimiliano Allegri studia le prime soluzioni tattiche in vista della nuova stagione e tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche una novità per il centrocampo del Napoli. Il tecnico azzurro starebbe infatti valutando un assetto con il 4-2-3-1, nel quale Billy Gilm facebook
REPUBBLICA - Napoli, Allegri ha grande fiducia in Vergara, ecco le possibilità di impiegoLa Repubblica sottolinea la grande fiducia che Massimiliano Allegri ripone in Antonio Vergara. Il nuovo tecnico del Napoli considerando il centrocampista un elemento dalle importanti prospettive tecni ... napolimagazine.com
Allegri non vuole perdere Vergara: si studia adeguamento economico importanteAntonio Vergara è sempre più al centro del progetto del Napoli. Il talento classe 2003 viene considerato una delle colonne del futuro azzurro e la società è pronta a premiarne la crescita con un nuovo ... tuttonapoli.net