Frenata improvvisa sul rinnovo di Vergara | l’intesa col Napoli si è bloccata a un passo dal raduno

Da ilnapolista.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rinnovo di Vergara con il Napoli si è interrotto a pochi passi dal raduno. La trattativa, considerata ormai pronta e con una firma prevista nel fine settimana, si è improvvisamente bloccata, come riportato dal Corriere dello Sport. Nessun dettaglio sulle ragioni del fallimento dell’accordo. La situazione rimane in sospeso, con il giocatore e il club che attendono sviluppi.

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Colpo di scena sul  rinnovo  di Antonio  Vergara. Come racconta il  Corriere dello Sport, la trattativa che sembrava ormai in dirittura d’arrivo — al punto da far ipotizzare una firma nel fine settimana — si è improvvisamente inceppata. Non una rottura definitiva, ma al momento manca la convergenza tra domanda e offerta e l’intesa è sfumata, proprio mentre  il club dava il talento per blindato. Il tempismo: a ridosso del raduno e di Dimaro. A rendere il tutto più delicato è il calendario: lo stop arriva a un passo dal raduno fissato per martedì — lo stesso giorno della presentazione di Allegri — e alla vigilia della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, in programma venerdì 17 luglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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