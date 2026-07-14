Nella notte tra il 12 e il 13 luglio a Concorezzo si sono verificati due incendi, uno di un’auto e un altro che ha coinvolto anche un fabbricato con una casetta di legno. Il vento caldo e le sterpaglie hanno contribuito alla diffusione delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, evitando che la situazione peggiorasse. L’intervento rapido ha limitato i danni e evitato rischi maggiori.

Dall’incendio di un’auto e al fuoio che ha invaso anche un fabbricato con una casetta di legno. Momenti di tensione nella notte fra il 12 e il 13 luglio a Concorezzo, solo il rapido interventi dei pompieri ha impedito che la situazione potesse degenerare. Accade tutto in via Cascina Bogardo, dove a mezzanotte e mezza le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per domare un incendio che aveva interessato un’auto parcheggiata all’interno di un’area esterna privata, in prossimità di alcuni box e manufatti adibiti a ricovero attrezzi. All’arrivo delle squadre dei pompieri, le fiamme avevano già coinvolto anche parte della copertura di un fabbricato adiacente e una casetta in legno utilizzata come deposito attrezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vento, caldo e sterpaglie. Due incendi in poche ore. Superlavoro dei pompieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vasto incendio sul costone di San Calogero Bianco. Paura tra case e campagne

Notizie e thread social correlati

Allarme incendi in provincia: due autovetture in fiamme a poche ore di distanzaNella provincia si sono verificati due incendi di autovetture durante la notte, a circa un’ora di distanza uno dall’altro.

Incendio a Cerveteri, a fuoco cumuli di sterpaglie. I pompieri hanno lavorato per 5 oreNella serata di ieri, un incendio si è sviluppato in via Baldo a Cerveteri, interessando cumuli di sterpaglie.

Temi più discussi: Vento, caldo e sterpaglie. Due incendi in poche ore. Superlavoro dei pompieri; Incendi in Sardegna, vento e caldo alimentano i roghi: giornata difficile da Fonni a Carbonia; Incendio tra Sezzadio e Predosa, fiamme spinte dal vento verso le colline; Caldo senza tregua: adesso è allarme incendi.

Vento, caldo e sterpaglie. Due incendi in poche ore. Superlavoro dei pompieriDall’incendio di un’auto e al fuoio che ha invaso anche un fabbricato con una casetta di legno. Momenti di tensione nella notte fra il 12 e il 13 luglio a Concorezzo, solo il rapido interventi dei pom ... ilgiorno.it

Grano e sterpaglie in fiamme a Farigliano e Fossano, al lavoro numerose squadre dei vigili del fuocoRoghi alimentati da caldo, vento e siccità. Impegnati i distaccamenti di Mondovì, Dogliani, Morozzo, Ceva, Fossano, Savigliano e Cuneo insieme agli Aib e ai Carabinieri Forestali ... targatocn.it