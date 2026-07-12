Sei nuovi poliziotti in forza alla Questura
Sei nuovi agenti sono stati assegnati alla Questura. Il commissario regionale della Lega Toscana ha annunciato che le assunzioni migliorano la sicurezza dei cittadini. I deputati della Lega hanno confermato che gli investimenti del Governo hanno permesso di incrementare il personale di polizia. La notizia è stata comunicata durante un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di inserimento.
"Più sicurezza per i cittadini grazie agli investimenti del Governo". Lo hanno detto il commissario regionale della Lega Toscana Andrea Crippa e i deputati della Lega Andrea Barabotti, Elisa Montemagni e Tiziana Nisini. Prosegue infatti il potenziamento degli organici delle forze di Polizia in Toscana: saranno sei i nuovi poliziotti che entreranno a far parte della Questura grossetana. "Ad agosto arriveranno in Toscana 181 nuovi poliziotti, destinati a rafforzare questure e commissariati della regione, migliorando il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto alla criminalità – hanno continuato gli esponenti della Lega - Nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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