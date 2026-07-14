Venite c’è una bomba in spiaggia | allarme a Sulzano per un ordigno della Prima Guerra Mondiale

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Sulzano si è verificato un allarme bomba in spiaggia, dopo che è stato segnalato un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale. La richiesta di evacuare la zona ha portato all'intervento di artificieri, che hanno messo in sicurezza il dispositivo. La bonifica si è conclusa senza incidenti, permettendo il ritorno alla normalità nelle acque del Lago d’Iseo.

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Sulzano (Brescia), 14 luglio 2026 – Un pomeriggio di potenziale emergenza si è trasformato in un’operazione di bonifica lampo e senza intoppi nelle acque del Lago d’Iseo. Un ordigno bellico risalente alla Prima Guerra Mondiale, grazie alla segnalazione di un turista tedesco, è stato individuato e recuperato a ridosso della località Vertine, a poca distanza dalla frequentatissima spiaggia "Le Palafitte", scongiurando ogni pericolo per i molti bagnanti che in questi giorni scelgono le acque del lago d’Iseo per rinfrescarsi. L’allarme. L’allarme è scattato nella giornata di oggi. Sono stati immediatamente mobilitati i Carabinieri e l’Esercito Italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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