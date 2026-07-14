Venezuela, la storia della giovane ballerina che piange i suoi amici

Notizia in breve

Una giovane ballerina di 17 anni in Venezuela ha perso diversi amici a causa di un terremoto che ha colpito la regione. La ragazza, sopravvissuta alla scossa, ha condiviso il suo dolore per la perdita dei compagni. La tragedia ha causato danni e vittime nella zona colpita, senza che siano ancora stati comunicati numeri ufficiali. La ragazza ha partecipato a un servizio televisivo per raccontare la sua esperienza e il suo lutto.