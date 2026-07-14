Venezuela la storia della giovane ballerina che piange i suoi amici
Una giovane ballerina di 17 anni in Venezuela ha perso diversi amici a causa di un terremoto che ha colpito la regione. La ragazza, sopravvissuta alla scossa, ha condiviso il suo dolore per la perdita dei compagni. La tragedia ha causato danni e vittime nella zona colpita, senza che siano ancora stati comunicati numeri ufficiali. La ragazza ha partecipato a un servizio televisivo per raccontare la sua esperienza e il suo lutto.
La storia di Maria: una ballerina 17enne sopravvissuta al terremoto in Venezuela che, a causa del sisma, ha detto addio a molti suoi amici. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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