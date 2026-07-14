Velocità Italia, segnali di rinascita Simone Collio racconta tutto

Dopo le performance di Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Chituru Ali, si intensificano le attese per i prossimi Campionati Europei di Birmingham. La velocità italiana mostra segnali di miglioramento e di possibile ripresa, con atleti che hanno già raggiunto risultati significativi nelle ultime competizioni. L'attenzione si concentra ora sulle staffette azzurre e sulla loro partecipazione in vista delle prossime sfide internazionali.

La velocità italiana sta davvero tornando ai livelli che tutti aspettavano? Dopo le incoraggianti prestazioni di Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Chituru Ali, cresce l’attesa per i Campionati Europei di Birmingham e per il futuro delle staffette azzurre. Nella nuova puntata di Sprint Zone sarà ospite Simone Collio, ex velocista della Nazionale italiana, specialista dei 60, 100 e 200 metri, oggi apprezzato terapista di alcuni dei migliori sprinter del panorama internazionale. Collio era presente anche a Eugene per la tappa della Diamond League, dove Larissa Iapichino ha firmato il nuovo record italiano del salto in lungo. Insieme analizzeremo il momento dell’atletica italiana, lo stato di salute del settore velocità, i progressi degli azzurri, le prospettive in vista degli Europei e il potenziale delle staffette italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it

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