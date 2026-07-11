Vannacci contestato a Riva Ligure uomo sale sul palco e lo interrompe | Si ricorda Matteotti? Questa piazza è dedicata a lui
A Riva Ligure, un uomo è salito sul palco interrompendo l’intervento di Vannacci, ricordando Matteotti e dicendo che la piazza è dedicata a lui. Vannacci, dopo aver partecipato a un evento sportivo a Sanremo, si trovava lì per presentare il suo libro, intitolato Il coraggio vince, e discutere di Futuro nazionale. La manifestazione si è svolta giovedì 9 luglio.
Riva Ligure, giovedì 9 luglio. Roberto Vannacci, dopo la giornata dedicata allo sport a Sanremo, sale sul palco per presentare il proprio libro, Il coraggio vince, e per parlare di Futuro nazionale. A un certo punto, però, come si vede nel video, un uomo lo chiama (“generale, generale”) e lo interrompe proprio quando l’europarlamentare incomincia il proprio discorso. “Questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti ” dice il contestatore, “quando dice che l’antifascismo è anacronistico.”. Vannacci risponde con un “bene, grazie per avercelo ricordato”, seguito dagli applausi e dalle urla dei presenti che coprono la voce del contestatore, successivamente allontanato dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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