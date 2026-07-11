Vannacci contestato a Riva Ligure uomo sale sul palco e lo interrompe | Si ricorda Matteotti? Questa piazza è dedicata a lui

Notizia in breve

A Riva Ligure, un uomo è salito sul palco interrompendo l’intervento di Vannacci, ricordando Matteotti e dicendo che la piazza è dedicata a lui. Vannacci, dopo aver partecipato a un evento sportivo a Sanremo, si trovava lì per presentare il suo libro, intitolato Il coraggio vince, e discutere di Futuro nazionale. La manifestazione si è svolta giovedì 9 luglio.