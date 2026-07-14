Uso di ChatGPT per superare l’esame | alla Brown University risultati record a distanza ma in aula è un disastro Il prof | Non possiamo permettere che le giovani menti pensino che imbrogliare sia accettabile

A distanza, numeri record di studenti hanno superato l'esame usando ChatGPT, mentre in aula i risultati sono deludenti. Il docente ha dichiarato che non si può tollerare che le giovani menti considerino l'imbroglio accettabile. Il problema principale è distinguere tra chi ha studiato e chi si è affidato all'intelligenza artificiale, dato che questi software risolvono esercizi complessi in pochi secondi.

Capire se un ragazzo ha davvero studiato o se ha fatto fare tutto all’intelligenza artificiale è il nuovo grande problema degli insegnanti. I software, infatti, riescono a risolvere esercizi complessi in pochi secondi, rendendo difficile valutare la reale preparazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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