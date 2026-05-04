Perde il lavoro ora lo sfratto | Kazi chiede aiuto al Comune Non possiamo permettere che finiscano in strada

Una persona ha perso il lavoro ed è ora sotto sfratto, chiedendo assistenza al Comune. La sua documentazione, tra cui contratti di lavoro, certificazioni ISEE e certificati di cittadinanza, è conservata in una cartellina blu all’interno di un'abitazione di via Roma. La situazione riguarda un nucleo familiare che si trova in difficoltà economica e cerca di trovare una soluzione prima che si verifichi lo sfratto.

Reggio Emilia, 4 maggio 2026 – All’interno di una cartellina blu in una casa di via Roma, ogni foglio è protetto da una busta trasparente: contratti di lavoro, certificazioni ISEE, documenti di cittadinanza. È l’archivio di una vita di dignità e dovere, quella di Kazi Nuruzzaman, cittadino italiano nato in Bangladesh che dal 2007 ha scelto Reggio Emilia come sua casa. Ma oggi, quell’ordine meticoloso si scontra con il caos di un’emergenza abitativa che bussa alla porta con l’avviso di uno sfratto esecutivo. Kazi non è un ‘invisibile’. È una persona che ha sempre lavorato, prima come metalmeccanico e poi alla I.BLU, fino al 6 agosto 2025 quando un licenziamento per riorganizzazione aziendale lo ha privato del reddito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perde il lavoro, ora lo sfratto: Kazi chiede aiuto al Comune. “Non possiamo permettere che finiscano in strada” Notizie correlate Leggi anche: Aiuto alle famiglie a rischio sfratto. Comune in campo Iran, Meloni: “non possiamo permettere che il regime abbia missili con testate atomiche”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta lunedì 2 marzo, sull’attacco in Iran. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perde il lavoro, ora lo sfratto: Kazi chiede aiuto al Comune. Non possiamo permettere che finiscano in strada; Torino perde 12 mila posti di lavoro: Primo Maggio in piazza per il lavoro dignitoso; Primo Maggio, Ugl rilancia il tema della sicurezza sul lavoro: Senza tutele concrete la ricorrenza perde il suo significato; CEI: Il lavoro non può perdere la sua più vera e forte vocazione alla pace. L’arresto della squadra mobile. Perde il lavoro per la droga. Fa cinque rapine e finisce in carcereInsospettabile 34enne dell’Isolotto, schiavo del crack, è ritenuto il responsabile dei colpi avvenuti nel mese di febbraio in alcuni negozi del quartiere. L’incubo della dipendenza. msn.com Naspi disoccupati: nessun diritto e soldi da restituire, ecco il 2026 nero per chi perde il lavoroCi sono casi assai particolari che riguardano i disoccupati quando devono percepire la Naspi. msn.com - L’Inter vince lo scudetto, il Milan perde e complica la corsa Champions - facebook.com facebook Sassari perde 80-73 contro la Virus Bologna e retrocede in Serie A2 x.com