Usa-Iran, è guerra. Contesa sui dazi per Hormuz

Notizia in breve

Un scontro tra Stati Uniti e Iran si sta svolgendo nel Golfo, con tensioni legate ai dazi e alla sicurezza nello Stretto di Hormuz. La via marittima, cruciale per il traffico mondiale di petrolio, rimane al centro di un confronto che coinvolge le forze militari di entrambe le parti. Le navi militari sono state avvistate nelle acque strategiche, alimentando preoccupazioni per possibili escalation.