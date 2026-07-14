Usa-Iran è guerra Contesa sui dazi per Hormuz
Un scontro tra Stati Uniti e Iran si sta svolgendo nel Golfo, con tensioni legate ai dazi e alla sicurezza nello Stretto di Hormuz. La via marittima, cruciale per il traffico mondiale di petrolio, rimane al centro di un confronto che coinvolge le forze militari di entrambe le parti. Le navi militari sono state avvistate nelle acque strategiche, alimentando preoccupazioni per possibili escalation.
Gli equilibri in Medio Oriente passano ancora una volta dallo Stretto di Hormuz, crocevia fondamentale per il commercio mondiale e per l’approvvigionamento energetico. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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