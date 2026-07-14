universo beach arpac rileva cariche batteriche dieci volte superiori

Le analisi dell’Arpac sulla sabbia di Universo Beach hanno rilevato cariche batteriche fino a dieci volte superiori rispetto ai prelievi del 10 agosto 2025. I campioni sono stati prelevati su richiesta del Comune e della Procura. I risultati indicano un aumento significativo delle cariche batteriche rispetto ai valori precedenti. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Tempo di lettura: 2 minuti Le analisi eseguite dall’ Arpac su richiesta del Comune di Salerno e della Procura della Repubblica hanno rilevato cariche batteriche fino a dieci volte superiori agli ultimi prelievi effettuati il 10 agosto 2025 sulla sabbia di Universo Beach. Un dato che conferma le criticità igienico sanitarie già emerse dopo l’interdizione del cantiere, bloccato dall’amministrazione comunale in seguito alla diatriba con l’impresa incaricata del ripascimento, fermata per il presunto mancato rispetto degli impegni assunti in gara d’appalto. A confermare la situazione è stata, questa mattina, l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro, che ha parlato di valori “molto elevati” e di una condizione dell’arenile che richiede ulteriori verifiche tecniche e amministrative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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