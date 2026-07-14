Università alla Luiss dibattito sul futuro dei borghi d’Italia

Notizia in breve

All'Università Luiss si è svolto un dibattito sul futuro dei piccoli borghi italiani, dove si sono confrontate tradizione, cultura e innovazione tecnologica. L'incontro ha riunito esperti e accademici per discutere le strategie di sviluppo di queste comunità, evidenziando l'importanza di integrare le nuove tecnologie con le realtà locali. L’obiettivo è valorizzare i borghi, promuovendo un equilibrio tra conservazione e innovazione, in un contesto di eccellenza universitaria.