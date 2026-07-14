Università alla Luiss dibattito sul futuro dei borghi d’Italia
All'Università Luiss si è svolto un dibattito sul futuro dei piccoli borghi italiani, dove si sono confrontate tradizione, cultura e innovazione tecnologica. L'incontro ha riunito esperti e accademici per discutere le strategie di sviluppo di queste comunità, evidenziando l'importanza di integrare le nuove tecnologie con le realtà locali. L’obiettivo è valorizzare i borghi, promuovendo un equilibrio tra conservazione e innovazione, in un contesto di eccellenza universitaria.
Tradizione, cultura e nuove prospettive dell’innovazione tecnologica si incontrano all’ Università Luiss per tracciare le traiettorie di sviluppo dei piccoli centri italiani, in un dibattito che unisce eccellenza accademica e valorizzazione delle realtà locali. Questo il cuore dell’evento ‘ I Borghi più Belli d’Italia: una visione per il futuro dei territori ’, che si terrà domani mercoledì 15 luglio presso lo spazio The Dome 2 del Campus di Viale Romania 32 e durante il quale verrà presentata, in anteprima nazionale, la nuova Guida dell’Associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia’. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i borghi italiani dove l’arte, il buon cibo e le bellezze paesaggistiche continuano a rappresentare uno dei principali elementi distintivi di attrattività oltre confine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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