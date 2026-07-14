Univa le persone attraverso la cucina | choc per la morte dello chef Fagiolini anima de Le Colombaie

Lo chef Daniele Fagiolini, 61 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a San Miniato. Fagiolini era noto come l’ideatore di “Le Colombaie”, ristorante molto apprezzato e inserito in guide gastronomiche. La notizia ha suscitato sconcerto tra amici e clienti. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause del decesso. Nessuna informazione è stata diffusa sulle circostanze della morte.

San Miniato, 14 luglio 2026 – Sconcerto e dolore a San Miniato per la morte ello chef Daniele Fagiolini, 61 anni, anima dell’Antico Ristoro Le Colombaie, conosciuto ristorante sanminiatese inserito in diverse prestigiose guide in questi anni. Una morte che è un fulmine a ciel sereno per San Miniato, di cui Fagiolini era un vero ambasciatore. La sua conoscenza delle materie prime di zona, come il tartufo, era il suo tratto distintivo. Lo piangono tante persone comuni, tanti clienti del suo locale ma anche amministratori pubblici e associazioni locali che promuovono il territorio. Fagiolini avrebbe avuto un malore improvviso nella serata di domenica, nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Se metieron con la enfermera equivocada y lo pagaron muy caro

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