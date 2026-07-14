Una nuova linea di cosmetici combina terre e blush in un’unica cialda, con alcuni prodotti che includono anche illuminante. La tendenza mira a semplificare l’applicazione del trucco estivo, unendo i due prodotti tradizionalmente separati. La proposta viene presentata come un’opzione pratica per ottenere un incarnato più caldo e naturale, evitando l’uso di prodotti separati. Non sono stati comunicati dettagli su marchi o disponibilità.

Non è più tempo di facce di bronzo. In nome della bonne mine, ora la terra convive con il blush in un’unica cialda. E un tocco di illuminante, talvolta, completa il kit. Inizia la stagione di blonzer e polveri-mosaico. Che scaldano – con delicatezza – l’incarnato. Fard e terre estate 2026: l’unione fa la forza. E rende il make up perfetto. Foto Getty Images Double: Prisme Libre Highlighter Powder di Givenchy, nella nuance 004 Coral Copper, unisce una formula uniformante effetto blur a pigmenti iridescenti per levigare e illuminare la pelle in un solo gesto (9 gr, euro 59). Tra trucco e skincare, Blush Is Life di Kosas, nella tonalità Dreamland, avvolge l’incarnato in un velo cangiante di colore, senza enfatizzarne la texture, grazie a squalano e acido ialuronico idratanti (4,5 gr, euro 32). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Unioni civili: terre e blush si uniscono insieme per scaldare l’incarnato dell’estate

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