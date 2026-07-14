Un’autostrada sul lago

Notizia in breve

Il lago di Como sta vivendo un problema di sovraffollamento legato al turismo di massa. La presenza eccessiva di visitatori sta compromettendo le infrastrutture e l’ambiente locale. Le autorità stanno valutando misure per contenere l’afflusso di turisti, mentre le aree più visitate sono soggette a congestioni e danni ambientali. La situazione evidenzia le difficoltà di gestire un flusso turistico elevato senza danneggiare il patrimonio naturale e urbano.