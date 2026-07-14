Un’autostrada sul lago
Il lago di Como sta vivendo un problema di sovraffollamento legato al turismo di massa. La presenza eccessiva di visitatori sta compromettendo le infrastrutture e l’ambiente locale. Le autorità stanno valutando misure per contenere l’afflusso di turisti, mentre le aree più visitate sono soggette a congestioni e danni ambientali. La situazione evidenzia le difficoltà di gestire un flusso turistico elevato senza danneggiare il patrimonio naturale e urbano.
Quando si rimane vittime del proprio successo finendo intrappolati in una spirale da cui non si sa più come uscire. Il lago di Como, una specie di Venezia lombarda dalla bellezza struggente, è al limite del collasso per overtourism. Lo ammette il presidente di Confcommercio Lecco, che parla di una crescita delle presenze turistiche che non può essere infinita e che ormai, sulle rive di entrambe le sponde del Lario, ha raggiunto il livello di guardia. Le conseguenze le conosciamo, e chi ci vive le vede dal vivo: turismo cafone, traffico, sosta selvaggia, spiagge prese d'assalto, divieti ignorati, treni stracolmi. Sull'altro piatto della bilancia ci sono tuttavia i lauti guadagni che esercizi commerciali, hotel, B&b, ma anche farmacie, supermarket e gli altri esercizi commerciali registrano da anni grazie a questi afflussi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
STA PERCORRENDO LAUTOSTRADA E QUELLO CHE SUCCEDE È CLAMOROSO!!
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