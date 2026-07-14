Su Instagram, una stories mostra la conduttrice abbracciata a un uomo di 28 anni sul divano di casa, con la didascalia « Lucky Girl » e un cuore rosso. Dopo mesi di voci, questa è la prima conferma ufficiale di una relazione tra i due. La foto è accompagnata dalla canzone Corazón di Danny Ocean. La conduttrice non aveva mai condiviso pubblicamente immagini della coppia prima di questa story.

A d annunciare la novità è stata una semplice Instagram Stories: Andrea Delogu abbracciata ad Alessandro Marziali sul divano di casa, con una didascalia che non lascia dubbi, « Lucky Girl », ragazza fortunata, cuore rosso incluso, sulle note di Corazón di Danny Ocean. Non è la prima conferma della relazione, ma è la prima volta che a raccontarla è lei stessa, taggando direttamente il manager 28enne. Quanto è importante la differenza d'età in amore. guarda le foto La storia d’amore tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali. Le prime foto insieme risalgono a dicembre 2025, quando i due furono sorpresi per le strade di Roma e poi fotografati mentre si scambiavano un bacio davanti al portone di casa di lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Una storia su Instagram conferma la relazione con il manager 28enne. Dopo mesi di indiscrezioni, la conduttrice condivide per la prima volta uno scatto di coppia

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