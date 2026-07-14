Due sigle e i Cavalieri del Re hanno contribuito al successo di Lady Oscar, serie animata degli anni ’80 e ’90. La sigla italiana è stata interpretata da Cristina D’Avena. L’anime, tratto dal manga Le roses di Versailles, è stato trasmesso per la prima volta nel 1979 in Giappone. La serie ha segnato la generazione dei Millennials, diventando uno dei cartoni più iconici di quegli anni.

Pensando agli anni ’80 e ’90, uno dei cartoni che più ha segnato la generazione dei Millennials è sicuramente Lady Oscar. Il cartone, o meglio l’anime, è tratto dal manga Le roses di Versailles di Riyoko Ikeda e viene trasmesso nelle tv giapponesi nel 1979. In Italia arriva solo nel 1982 su Italia 1, all’interno dell’iconico programma per bambini Bim bum bam. Qui in Italia, differenza del Giappone (dove l’anime fu un vero e proprio flop), Lady Oscar è un successo strepitoso, successo che è raggiunto non solo grazie alla trama avvincente, ma anche alla sigla. All’epoca si usava una sigla diversa dall’originale, e quella italiana è stata inizialmente affidata non a Cristina D’avena, come tutti pensiamo, ma ai Cavalieri del re. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Una spada (e due sigle) per Lady Oscar: come i Cavalieri del Re e Cristina D’avena hanno contribuito al successo della serie animata

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Una Spada per Lady Oscar [Cover in omaggio a Enzo Draghi]

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