una guerra per hormuz

Da quattro giorni, i raid in Iran si intensificano, concentrandosi principalmente sulle zone costiere dello Stretto di Hormuz. I bombardamenti statunitensi interessano esclusivamente queste aree, senza coinvolgere altre regioni del paese. La ripresa delle operazioni è più marcata rispetto ai mesi più caldi del conflitto, ma si limita a specifici punti lungo la costa. La situazione rimane tesa e sotto osservazione.

Da almeno quattro giorni i raid in Iran sono ripresi con una certa intensità. Non si tratta di una situazione peculiare a quella vista nei mesi più caldi della guerra, visto che i bombardamenti statunitensi riguardano quasi esclusivamente le aree costiere affacciate sullo Stretto di Hormuz. Tuttavia, gli attacchi sono adesso costanti e ogni giorni vengono registrate almeno tra le due e le tre ondate di raid. La vera novità delle ultime ore riguardano gli attacchi registrati all’interno della provincia del Khuzestan, ossia l’area confinante con l’Iraq abitata dalla minoranza araba dell’Iran. I bombardamenti hanno preso di mira stabilimenti industriali e almeno un aeroporto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Iran-Usa, la guerra non si ferma. Transiti azzerati a Hormuz

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