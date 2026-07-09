Nuovi colpi sull’Iran Hormuz chiuso | così rinasce una guerra

Notizia in breve

L'Iran ha attaccato tre navi fuori dalle rotte commerciali ufficiali nel Golfo, portando a un aumento delle tensioni nella regione. In risposta, gli Stati Uniti hanno ordinato bombardamenti contro obiettivi iraniani. Nel frattempo, Teheran ha colpito anche navi appartenenti ad alleati degli Stati Uniti nel Golfo, segnando un'escalation negli scontri tra le parti. La situazione ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, una strategica via di passaggio.