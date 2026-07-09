Nuovi colpi sull’Iran Hormuz chiuso | così rinasce una guerra
L'Iran ha attaccato tre navi fuori dalle rotte commerciali ufficiali nel Golfo, portando a un aumento delle tensioni nella regione. In risposta, gli Stati Uniti hanno ordinato bombardamenti contro obiettivi iraniani. Nel frattempo, Teheran ha colpito anche navi appartenenti ad alleati degli Stati Uniti nel Golfo, segnando un'escalation negli scontri tra le parti. La situazione ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, una strategica via di passaggio.
Sturm und Trump Teheran bersaglia tre navi fuori dalla rotta imposta, Washington ordina bombardamenti, Teheran colpisce gli alleati Usa nel Golfo Sturm und Trump Teheran bersaglia tre navi fuori dalla rotta imposta, Washington ordina bombardamenti, Teheran colpisce gli alleati Usa nel Golfo Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. «Penso che sia finito». Bastano queste parole del presidente americano, pronunciate a margine del vertice Nato ad Ankara, a certificare la fine del memorandum d’intesa firmato con l’Iran e la ripresa delle ostilità. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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