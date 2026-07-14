una grande festa per il centro erica

Una serata di festa e condivisione si è svolta anche quest’anno al Centro Erica. L’evento ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale locale, rappresentata dal vicesindaco, dagli assessori e da un consigliere. La serata ha coinvolto la comunità locale e ha celebrato l’appuntamento annuale del centro. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o attività specifiche durante l’evento.

Una serata di festa, condivisione e comunità ha accompagnato anche quest’anno l’appuntamento con la festa del Centro Erica, che ha visto la partecipazione dell’Amministrazione di Toano, rappresentata dal vicesindaco Roberto Zanini, dagli assessori Cinzia Platini e Antonio Manini e dal consigliere Mattia Bezzi. La manifestazione si è aperta con l’esposizione di oggetti e quadri realizzati dagli utenti del Centro Erica in collaborazione con l’associazione Fa.Ce. Il ricavato della vendita sarà destinato a sostenere le attività e i servizi del centro. La serata è poi proseguita con la cena organizzata dalla Pro Loco e dagli Alpini di Cavola,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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