Oltre 300 bambini e ragazzi hanno partecipato all’edizione 2026 di Estate Ragazzi, promossa dalla parrocchia di San Giorgio di Varignana a Osteria Grande. La manifestazione si è conclusa con un grande successo, registrando il pieno di iscrizioni anche quest’anno. L’iniziativa si svolge durante l’estate, coinvolgendo i giovani in attività ricreative e sportive. La partecipazione ha superato le aspettative rispetto alle precedenti edizioni.

Si è conclusa con un grande successo l’edizione 2026 di Estate Ragazzi, l’iniziativa estiva promossa dalla parrocchia di San Giorgio di Varignana a Osteria Grande. Per comprendere l’impatto di questo progetto sul tessuto locale basta, proprio come nelle edizioni passate, dare uno sguardo al dato più rilevante, quello degli iscritti: 323 bambini e ragazzi in totale, su una popolazione, quella di Osteria Grande, che conta poco più di 4mila abitanti. Un dato imponente, accompagnato da una media di presenze quotidiane che ha oscillato tra i 188 e i 237 bambini, a certificare quanto l’iniziativa post scuola della parrocchia di San Giorgio sia da decenni un porto sicuro per le famiglie della frazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una bella ‘Estate Ragazzi’. Oltre trecento iscritti. L’edizione 2026 fa il pieno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubThey thought he was weak. They were digging their own graves.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Stagione tra libri e campi. Txt cerca trecento ragazzi. Conserve Italia fa l’appello

Festa dell’Unicorno. L’edizione del ventennale fa il pieno di visitatoriL’edizione del ventennale della Festa dell’Unicorno ha registrato un numero di visitatori simile a quello dell’anno precedente.

Temi più discussi: Oratorio San Francesco Terni – Estate ragazzi 2026; Restiamo a scuola, la bella estate con il Karate Arcene; La bella estate. Cinema all’aperto: proiezione ‘Le città di pianura’; Estate in compagnia: attività per 1500 ragazzi.

#EstateModenese - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Un Viaggio Insieme racconta l’Estate Ragazzi: cronaca di un’estate che educaCi sono articoli che si scrivono con la tecnica, con l'esperienza e con la ricerca delle parole giuste. E poi ci sono quelli che nascono da parole ... marigliano.net

Frascineto, riparte l’Estate Ragazzi: giochi, laboratori e comunità per crescere insiemeHa preso il via il cartellone estivo dedicato ai più piccoli. Il sindaco Angelo Catapano ringrazia famiglie, animatori e volontari: Un’esperienza che ogni anno regala sorrisi, amicizie e ricordi dest ... ecodellojonio.it