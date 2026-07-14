Durante un controllo oculistico, è stato individuato un puntino sull'occhio di un uomo di 59 anni. La diagnosi ha rivelato un melanoma uveale, un tumore raro. Successivamente, si sono manifestate metastasi al fegato.

Un controllo di routine agli occhi ha portato alla scoperta di una malattia grave e rara. Per Jez Bridges, 59 anni, un puntino individuato durante un esame oculistico si è rivelato un melanoma uveale, tumore che in seguito ha sviluppato metastasi al fegato. Al centro della vicenda c’è un segno inizialmente privo di conseguenze visibili: al momento degli accertamenti, l’uomo non riferiva disturbi né alterazioni della vista. La diagnosi è arrivata soltanto grazie a un esame di controllo approfondito, cambiando in breve tempo la situazione sua e della sua famiglia. La scoperta durante l’esame agli occhi. Jez Bridges vive a Kinver, località del South Staffordshire, in Inghilterra. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Un puntino proprio lì, poi la diagnosi atroce. Malattia spaventosa: “Fate attenzione”

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