Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 luglio 2026. Nella puntata precedente dell’8 luglio 2026. Mercoledì 8 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Mentre è atteso a cena, Diego, roso dalla gelosia per Lorenza, avrà una reazione impulsiva che sbalordirà tutti. Per Rosa sarà dura tener fede a quanto stabilito con Damiano e far fronte alle richieste di Clara. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 9 luglio 2026: Alberto incastra Anna

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Un Posto al Sole, anticipazioni 29 giugno-3 luglio 2026: addio tra Damiano ed Eduardo

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