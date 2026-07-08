Un posto al sole le anticipazioni del 9 luglio 2026 | Alberto incastra Anna
Il 9 luglio 2026, nella soap “Un posto al sole”, Alberto smaschera Anna. La serie, in onda dal 1996, torna con l’appuntamento serale di Rai 3.
Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 luglio 2026. Nella puntata precedente dell’8 luglio 2026. Mercoledì 8 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Mentre è atteso a cena, Diego, roso dalla gelosia per Lorenza, avrà una reazione impulsiva che sbalordirà tutti. Per Rosa sarà dura tener fede a quanto stabilito con Damiano e far fronte alle richieste di Clara. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Un posto al sole: Alberto ritroverà Anna e le farà una proposta #upas #unpostoalsole #anticipazioni x.com
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