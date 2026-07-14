Un colpo durissimo Giorgia Meloni interviene sui social! Cosa è successo

Notizia in breve

Un’operazione contro la criminalità organizzata ha portato all’arresto di diverse persone e al sequestro di ingenti quantità di droga e denaro. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni in più località, trovando armi e documenti che collegano i sospettati a gruppi criminali. La notizia è stata comunicata ufficialmente tramite i canali istituzionali e sui social network. La ministra ha commentato l’azione come un passo importante nella lotta alle mafie.