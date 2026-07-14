Un uomo ha minacciato un commerciante davanti ai clienti in via delle Galigarie, a Pesaro. La minaccia includeva frasi come “Ti spacco la testa e ti uccido”. La scena ha provocato il panico tra i turisti presenti, che sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato il commerciante e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito.

Pesaro, 14 luglio 2026 – “Mi ha minacciato davanti ai clienti”. Paura in via delle Galigarie a ’ La macelleria ’ di Umberto Carriera. Lui, racconta, aveva chiesto soltanto di raccogliere i rifiuti lasciati davanti all’ingresso del locale ma pochi istanti dopo si è trovato davanti un uomo che lo insultava e lo minacciava, mentre alcuni clienti decidevano di allontanarsi. Il racconto: "Quegli uomini hanno sputato e lasciato sporco a terra”. È accaduto domenica sera. Secondo il suo racconto, tutto è iniziato intorno alle 22, quando due uomini stavano mangiando seduti sul davanzale di un’abitazione, proprio a ridosso dell’ingresso del ristorante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Umberto Carriera minacciato davanti ai clienti: “Ti spacco la testa e ti uccido”. Fuggi fuggi tra i turisti

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