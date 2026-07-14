Ultimissime Juve LIVE | la verità sulle condizioni di Thuram cosa ha detto Carnevali alla squadra

Thuram ha lasciato l’allenamento a causa di un infortunio, secondo quanto riferito dai medici della squadra. Carnevali ha parlato ai giocatori durante la sessione, senza fornire dettagli specifici sulle dichiarazioni. La squadra si prepara per le prossime partite, mentre gli aggiornamenti sulle condizioni di Thuram sono ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui tempi di recupero dell’attaccante. Restano da verificare eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 14 luglio 2026. Tra scetticismo e pessimismo, le parole di Carnevali, i tifosi del web contro quelli dello stadio Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. Ore 15.20 – Paolo Rossi e Francesco Calabrò fanno il punto sul raduno alla Continassa e sulle ultime dichiarazioni di Carnevali Chi sono i giovani della Juventus che hanno iniziato la stagione con Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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