Uketsu e l’arte degli strani orrori | il thriller giapponese dal web al libro

Uketsu non è uno scrittore, ma un sistema mediale che utilizza una maschera bianca e una voce digitalmente distorta. Ha un canale YouTube che conta oltre ventiquattro milioni di visualizzazioni e ha pubblicato due romanzi. La sua presenza online si concentra sulla creazione di contenuti legati all’arte degli orrori, spaziando tra video e testi scritti. Non si tratta di un autore tradizionale, ma di un progetto mediatico con una forte componente visiva e sonora.

Uketsu non è uno scrittore. È un sistema mediale con una maschera bianca, una voce distorta digitalmente, un canale YouTube con oltre ventiquattro milioni di visualizzazioni e, in fondo alla catena, un paio di romanzi. Con Strane case (Einaudi Stile Libero, traduzione di Stefano Lo Cigno, 2026), il misterioso autore giapponese è tornato ora in Italia – dopo il successo dello scorso anno di Strani disegni – con quello che in realtà è stato il suo libro d’esordio, pubblicato in patria nel 2021 e divenuto subito un fenomeno editoriale da due milioni di copie vendute. La trama è semplice: una coppia in attesa del primo figlio trova casa nella periferia di Tokyo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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