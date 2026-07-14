Ue | Europa più vecchia pochi abitanti In Italia allarme posti letto

Notizia in breve

L'Europa ha una popolazione in invecchiamento e demografia in calo. In Italia, la scarsità di posti letto nelle strutture sanitarie si fa più evidente. La nascita di bambini diminuisce, mentre aumentano le richieste di servizi socio-sanitari. La situazione si traduce in un incremento della domanda di assistenza e in un sistema sanitario sotto pressione. Non sono stati indicati numeri specifici o dati aggiornati.