Ue | Europa più vecchia pochi abitanti In Italia allarme posti letto
L'Europa ha una popolazione in invecchiamento e demografia in calo. In Italia, la scarsità di posti letto nelle strutture sanitarie si fa più evidente. La nascita di bambini diminuisce, mentre aumentano le richieste di servizi socio-sanitari. La situazione si traduce in un incremento della domanda di assistenza e in un sistema sanitario sotto pressione. Non sono stati indicati numeri specifici o dati aggiornati.
L’Europa continua a fare i conti con l’invecchiamento della popolazione. Nascono meno bambini e cresce il fabbisogno di servizi socio-sanitari. In Italia emerge con forza anche il problema della carenza di posti letto. Servizio di Monica Di Loreto RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Ue: Europa più vecchia, pochi abitanti. In Italia allarme posti letto
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