Uno studente straniero di 36 anni è stato arrestato a Catania per aver minacciato una guardia giurata e aver aggredito due agenti intervenuti. L'episodio si è verificato presso la cittadella universitaria, dove l’uomo ha opposto resistenza durante un intervento di polizia. L’arresto è stato eseguito per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Uno studente straniero di 36 anni è stato arrestato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito una guardia giurata presso la cittadella universitaria di Catania. L’uomo, incensurato e in Italia per motivi di studio, avrebbe preteso che il vigilantes gli consegnasse personalmente il cibo ordinato tramite delivery, arrivando a minacciare il vigilante e successivamente a opporsi con violenza all’intervento della Polizia. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'intervento a Catania La richiesta inusuale e la reazione... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Studente minaccia una guardia giurata e aggredisce gli agenti a Catania, il provvedimento dopo l'intervento

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