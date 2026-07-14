Il festival Sangemini Classic propone una serie di concerti con esecuzioni di musica classica. La direzione artistica è affidata alla pianista Virna Liurni, che ha organizzato l'evento. La manifestazione si svolge in diverse location, offrendo un'esperienza musicale dedicata alla spiritualità e alla bellezza. La programmazione include vari interpreti e pezzi, tutti incentrati sul tema “nel segno di Francesco”.

Un viaggio nella bellezza e nella spiritualità. Sotto la direzione artistica della pianista Virna Liurni torna “ Sangemini Classic, piccolo festival di vera arte ”, una manifestazione di spicco nel panorama nazionale promosso dall’Associazione ’Nuova Tradizione Musicale’ che torna per tre serate “Nello spirito di Francesco”, tema di questa edizione. Così domani e poi il 21 e il 28 luglio Piazza Duomo si trasformerà alle 21.40 nel palcoscenico di tre eventi esclusivi di musica, cultura e arte, lontana dalle logiche commerciali. "Torniamo con una pagina culturale e musicale che rappresenta la tradizione e l’identità dell’arte e del territorio a San Gemini, stringendo un legame indissolubile con la nostra Umbria " ha detto la direttrice artistica nel presentare la 26esima edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti i suoni di “Sangemini Classic“. Musica “nel segno di Francesco“

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