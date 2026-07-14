Nei primi cinque mesi del 2026, le presenze turistiche in Lombardia sono aumentate dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel 2025, il settore aveva registrato 22,3 milioni di arrivi e 56,7 milioni di presenze, con un incremento del 7% rispetto al 2024. La regione si conferma tra le mete più visitate d’Italia, con una crescita costante nei dati di arrivi e presenze.

Milano, 14 luglio 2026 - La Lombardia si conferma una delle mete turistiche più dinamiche d’Italia: nel 2025 il settore ha registrato una nuova crescita, con 22,3 milioni di arrivi e 56,7 milioni di presenze, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente. A spingere il risultato è un’offerta sempre più ampia, capace di valorizzare città d’arte, laghi, montagne, eventi e turismo d’affari. La permanenza media dei visitatori si è attestata a 2,54 notti. I dati, contenuti nel rapporto 2025 dell’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, confermano il ruolo della Lombardia tra le principali destinazioni turistiche italiane, con una capacità crescente di attrarre visitatori italiani e stranieri durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turismo in Lombardia, il 2026 polverizza anche il record del 2025: nei primi cinque mesi presenze in crescita dell’8,7%

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