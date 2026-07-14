In Tunisia, sono state pronunciate nuove condanne per l’omicidio dell’oppositore politico Chokri Belaid, ucciso nel 2013. Nel paese, i funerali di Belaid hanno attirato un’ampia partecipazione popolare, con molte persone che si sono radunate per l’ultimo saluto. Le autorità hanno annunciato che ci saranno ulteriori azioni legali in relazione al caso, mentre le sentenze sono state rese note in queste ore.

Funerali di Chokri Belaid: Un’Affluenza di Massa a Tunisi. TUNISI (TUNISIA) – La Tunisia si è fermata per dare l’ultimo saluto a Chokri Belaid, leader dell’opposizione laica assassinato nel 2013. I cittadini sono scesi in piazza, dimostrando l’affetto e il rispetto per un uomo che ha lottato per i diritti e la giustizia nel dopo-rivoluzione tunisina. Le immagini della bara portata al cimitero sono un chiaro segno del profondo cordoglio che attraversa il Paese. Inasprimento delle Condanne Legate all’Omicidio di Belaid. Nella stessa settimana in cui si svolgevano i funerali, la sezione penale della Corte d’appello di Tunisi ha reso noto l’incremento delle pene nei confronti di alcuni ex funzionari e membri di gruppi considerati legati al terrorismo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tunisia: nuove condanne per l’omicidio dell’oppositore politico Chokri Belaid. Justicia in arrivo?

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