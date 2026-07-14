Trump Croce e la satira | quando le ipotesi diventano un boomerang

La settimana scorsa, l’ex presidente ha affermato che le persone che partecipano alla Palestra di satira spesso fanno ipotesi come “se avessero la bomba atomica la userebbero”. Questa dichiarazione ha interrotto temporaneamente una tregua con l’Iran. Le parole sono state interpretate come un esempio di come le ipotesi estreme possano ritorcersi contro chi le esprime, anche in contesti di satira o discorsi pubblici.

“Se avessero la bomba atomica la userebbero “, ha detto Trump la settimana scorsa mandando a monte la tregua con l’Iran. E’ un tipo di ipotetica che mi capita di incontrare spesso nelle battute di chi partecipa da poco alla Palestra di satira. Tipica dei dilettanti perché facile da ideare, ha un grosso problema: attribuisce a qualcuno intenzioni, opinioni e comportamenti in modo arbitrario. Dunque come argomento satirico è debolissimo: basta un “questo lo dici tu” per smontarlo. Casso sempre le battute che usano quel tipo di ipotetica, comprese quelle che eliminano il “se”, ma conservano l’attribuzione arbitraria di intenzioni, opinioni e comportamenti (“Fa così caldo che Alemanno tornerebbe al fresco a Rebibbia”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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