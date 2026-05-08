E ora, per la rubrica Stop the Scroll!, riassunti commentati per chi non ha tempo da perdere, ma vuole approfondire lo stesso. “Ultimo tango a Parigi”: non un capolavoro (Thomas Meehan, Saturday Review) Il film di Bertolucci è un’opera di straordinaria bellezza cinematografica e l’interpretazione di Marlon Brando è probabilmente la sua migliore dai tempi di Fronte del porto, ma lunghi tratti della pellicola sono noiosi. La storia racconta di un americano di mezza età che vive a Parigi (Paul) e dei suoi incontri sessuali sadici con una ventenne un po’ hippie (Jeanne). I critici hanno trovato nel film ogni sorta di profondità: la relazione...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Più vero Trump o la satira di The Onion?

Notizie correlate

Tra sciopero Spirit Airlines e caos Trump: la satira di SNL? Cosa scoprirai Come influenzerà lo sciopero Spirit Airlines la mobilità dei passeggeri? Perché la gestione Trump continua a destabilizzare...

Trump nel mirino: la satira di Ellekappa scuote la democrazia USA.Ellekappa e la vignetta satirica su Trump e i giudici La vignetta satirica di Ellekappa, pubblicata il 21 febbraio 2026, ha per soggetto Donald Trump...