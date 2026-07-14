Truffe un allarme continuo Altri due arresti della polizia

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha arrestato due persone coinvolte in truffe ripetute, segnando un nuovo intervento nel contrasto a questo fenomeno. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti in seguito a indagini su diverse segnalazioni di cittadini. Le denunce hanno permesso di intervenire rapidamente, contribuendo all’arresto. Nonostante le continue truffe, molti cittadini sono ora più attenti e pronti a riconoscere i segnali di rischio.

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Truffe su truffe, senza soluzione di continuità. Ma anche cittadini sempre più preparati, capaci di intercettare subito i segnali di rischio, così da denunciare prontamente tutto alle forze dell’ordine. Che, anche negli scorsi giorni, proprio grazie alle preziose informazioni arrivate dalle potenziali vittime, sono riuscite a incastrare altri due truffatori. I due arresti sono stati effettuati dai poliziotti del commissariato, al culmine di un’attività investigativa partita proprio dalle denunce dei cittadini e dalla segnalazione di un’auto, in arrivo dalla provincia di Torino, in uso a soggetti dediti ai raggiri con la tecnica del ‘finto carabiniere’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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