La polizia ha arrestato due persone coinvolte in truffe ripetute, segnando un nuovo intervento nel contrasto a questo fenomeno. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti in seguito a indagini su diverse segnalazioni di cittadini. Le denunce hanno permesso di intervenire rapidamente, contribuendo all’arresto. Nonostante le continue truffe, molti cittadini sono ora più attenti e pronti a riconoscere i segnali di rischio.

Truffe su truffe, senza soluzione di continuità. Ma anche cittadini sempre più preparati, capaci di intercettare subito i segnali di rischio, così da denunciare prontamente tutto alle forze dell’ordine. Che, anche negli scorsi giorni, proprio grazie alle preziose informazioni arrivate dalle potenziali vittime, sono riuscite a incastrare altri due truffatori. I due arresti sono stati effettuati dai poliziotti del commissariato, al culmine di un’attività investigativa partita proprio dalle denunce dei cittadini e dalla segnalazione di un’auto, in arrivo dalla provincia di Torino, in uso a soggetti dediti ai raggiri con la tecnica del ‘finto carabiniere’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffe, un allarme continuo. Altri due arresti della polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Walgreens Cashier's Wild Confession: Felony Gone Wrong!

Notizie e thread social correlati

Rapina armata al centro commerciale di Tavernola: altri due arresti della poliziaDue uomini sono stati arrestati dalla polizia in relazione alla rapina armata avvenuta al centro commerciale di Tavernola, a Como.

Maxioperazione della polizia: 70 arresti in tutta Italia per furti, rapine e truffe agli anzianiLa polizia ha arrestato 70 persone in tutta Italia, coinvolte in furti, rapine e truffe agli anziani.

Temi più discussi: Truffe, un allarme continuo. Altri due arresti della polizia; Allarme truffa all’esame della patente; Attenzione alle truffe che utilizzano falsi siti web di enti pubblici nazionali per segnalare fraudolentemente multe stradali.; Truffe che consistono nell'ingannare le persone inducendole a trasferire denaro a titolo di deposito per candidature che promettono lavori facili con stipendi elevati.

Truffe online estive: guida pratica per evitarle e reagireTruffe digitali aumentano d’estate: ecco esempi reali, segnali d’allarme, strumenti gratuiti e procedure immediate per segnalare e recuperare gli account. notizie.it

Vibercrime e AI generativa: riconoscere e fermare le truffeDifendersi da vibercrime e AI generativa richiede metodo: segnali d’allarme, verifiche d’identità, strumenti anti-phishing e procedure di recupero chiare. notizie.it