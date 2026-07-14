Nicolò Tresoldi ha dichiarato che il centrocampista Pio Esposito è la sua prima scelta, mentre ha espresso meno entusiasmo per Yildiz e Nico Paz. La sua posizione è stata riportata da analisti di mercato, che sottolineano la sua preferenza per Esposito. Tresoldi, attualmente al Club Bruges, è uno dei nomi più discussi nel calciomercato 2026-27, grazie alle sue recenti prestazioni in Belgio e in Champions League.

Nicolò Tresoldi continua a essere uno dei nomi più caldi del calciomercato 2026?27, non ci sono dubbi. Il bomber del Club Bruges, protagonista in Belgio e in Champions League, sembra aver espresso una chiara preferenza secondo gli esperti di mercato. Ebbene, la Roma di Gasperini resta in cima alle sue scelte. Sarà davvero così? Basterà . L'articolo Tresoldi, Roma in pole: “Pio Esposito top, su Yildiz e Nico Paz.” proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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