In Casentino, un treno è rimasto fermo a causa di lavori, mentre i lavoratori hanno utilizzato biciclette per spostarsi. La situazione ha portato a un'interruzione temporanea del servizio ferroviario, ma si prevede che l’attività economica prosegua senza interruzioni significative. La comunicazione ufficiale evidenzia che, nonostante l’ostacolo, le attività locali continuano a funzionare normalmente. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato di un’associazione di categoria.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa Confartigianato Arezzo In Casentino il treno s’è fermato per lavori, ma l’economia dovrebbe continuare a viaggiare come nulla fosse. Possibilmente puntuale, sorridente e senza disturbare. Una di quelle meraviglie organizzative che riescono soltanto quando gli orari li prepara chi, con ogni probabilità, al lavoro ci va in macchina. Da metà giugno e fino all’8 agosto, la linea ferroviaria tra Arezzo e Rassina è interrotta per consentire il potenziamento dell’infrastruttura. I treni sono stati sostituiti dagli autobus, mentre il servizio ferroviario prosegue regolarmente tra Rassina e Pratovecchio Stia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Treno fermo, lavoratori a pedali: il Casentino scopre il turismo delle coincidenze perse

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