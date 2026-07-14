Un incidente sul lavoro avvenuto nell'aprile 2019 in un’azienda di logistica nell’Interporto ha provocato la morte di un lavoratore travolto da un carrello elevatore. Le indagini hanno stabilito che tutte le norme sulla sicurezza erano state rispettate e che non ci sono responsabilità da parte del titolare dell’azienda. L’incidente è stato classificato come una fatalità, senza che siano emerse neppure ipotesi di negligenza o colpa.

Le norme sulla sicurezza erano state tutte rispettate, dunque l’incidente fu una tragica ’fatalità’. Non c’è nessun colpevole per il grave infortunio sul lavoro, avvenuto nell’aprile del 2019, in una azienda di logistica in via di Gonfienti all’Interporto. A processo, difeso dall’avvocato Federico Febbo, era rimasto solo il titolare dell’azienda, italiano di 63 anni, che è stato assolto e riconosciuto "non colpevole" dell’incidente dal giudice monocratico di Prato Duccio Poggianti. L’accusa era di lesioni gravi. Alla sbarra era finito anche il gestore della cooperativa che aveva avuto il lavoro in appalto. L’uomo, però, è deceduto prima della fine del procedimento e la sua posizione è stata dichiarata estinta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto dal carrello elevatore. Ma il titolare non ha nessuna colpa

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