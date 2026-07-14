Un’associazione di promozione sociale è stata creata in memoria di tre giovani morti in un incidente sulla superstrada. L’organizzazione, chiamata TriStar, è stata ideata da genitori e amici di Nicolas, Giorgio e Daniele, tutti ventenni di Macerata. La nascita dell’associazione avviene il 14 luglio 2026, poco più di un mese dopo il tragico incidente avvenuto il 14 giugno. La finalità dichiarata è trasformare il dolore in un’iniziativa di solidarietà e promozione sociale.

Macerata, 14 luglio 2026 – Nasce l’associazione di promozione sociale TriStar, il progetto pensato da genitori e amici dei tre ventenni maceratesi Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia che hanno perso la vita in seguito all’incidente in superstrada del 14 giugno. Affinché tutti i “frutti d’amore, amicizia e vicinanza che sono stati seminati nelle scorse settimane trovino una casa, per diventare un contenitore di idee, progetti e attività per il territorio”. Per custodire la memoria e trasformarla in un percorso permanente di amore verso la comunità. Ieri, alla stazione ferroviaria di Sforzacosta, tante persone di ogni età hanno partecipato all’ assemblea costituente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Trasformiamo il dolore in qualcosa di grande”. Nasce l’associazione nel nome di Nicolas, Giorgio e Daniele

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