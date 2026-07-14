Trasformiamo il dolore in qualcosa di grande Nasce l’associazione nel nome di Nicolas Giorgio e Daniele

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’associazione di promozione sociale è stata creata in memoria di tre giovani morti in un incidente sulla superstrada. L’organizzazione, chiamata TriStar, è stata ideata da genitori e amici di Nicolas, Giorgio e Daniele, tutti ventenni di Macerata. La nascita dell’associazione avviene il 14 luglio 2026, poco più di un mese dopo il tragico incidente avvenuto il 14 giugno. La finalità dichiarata è trasformare il dolore in un’iniziativa di solidarietà e promozione sociale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Macerata, 14 luglio 2026 –  Nasce l’associazione di promozione sociale TriStar, il progetto pensato da genitori e amici dei tre ventenni maceratesi Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia che hanno perso la vita in seguito all’incidente in superstrada del 14 giugno. Affinché tutti i “frutti d’amore, amicizia e vicinanza che sono stati seminati nelle scorse settimane trovino una casa, per diventare un contenitore di idee, progetti e attività per il territorio”. Per custodire la memoria e trasformarla in un percorso permanente di amore verso la comunità. Ieri, alla stazione ferroviaria di Sforzacosta, tante persone di ogni età hanno partecipato all’ assemblea costituente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trasformiamo il dolore in qualcosa di grande nasce l8217associazione nel nome di nicolas giorgio e daniele
© Ilrestodelcarlino.it - “Trasformiamo il dolore in qualcosa di grande”. Nasce l’associazione nel nome di Nicolas, Giorgio e Daniele
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VUOI VENDICARE LA TUA DIGNITÀ FERITA Ascolta questo video

Video VUOI VENDICARE LA TUA DIGNITÀ FERITA? Ascolta questo video

Notizie e thread social correlati

L’addio a Nicolas, Giorgio e Daniele: in migliaia allo stadio di Macerata per i funerali dei tre ventenniIn migliaia si sono radunate allo stadio di Macerata per i funerali di Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre ventenni...

Torneo per Nicolas, Giorgio e Daniele, l’omaggio allo stadio: “Teniamo vivo il ricordo”Durante il Torneo dei Pini di calcio a 8 allo stadio della Vittoria, si è svolta una commemorazione per tre giovani tragicamente scomparsi in un...

Temi più discussi: Nasce l’associazione delle famiglie dei sopravvissuti a Crans: Trasformiamo il dolore in speranza; LA VOCE DEI LIBRI/ Louis Armstrong: trasformare il dolore in bellezza; Il Centro Dino Ferrari per la ricerca traslazionale; Ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno imparato a nuotare. La lezione di resilienza di Frida Kahlo.

trasformiamo il dolore inTrasformiamo il dolore in qualcosa di grande. Nasce l’associazione nel nome di Nicolas, Giorgio e DanieleMacerata, 14 luglio 2026 – Nasce l’associazione di promozione sociale TriStar, il progetto pensato da genitori e amici dei tre ventenni maceratesi Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Fra ... ilrestodelcarlino.it

trasformiamo il dolore inLA STORIA / PADRE TERAMANO TRASFORMA IL DOLORE IN LUCE, SCRIVENDO OGNI GIORNO UN MESSAGGIO AL FIGLIO MORTO A 20 ANNIQuesta storia non appartiene alla cronaca. Non cerca il clamore, non insegue il rumore di un titolo. È una storia che bussa piano al cuore e chiede soltanto di essere ascoltata. ?È la storia di Marco ... certastampa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web