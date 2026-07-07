Durante il Torneo dei Pini di calcio a 8 allo stadio della Vittoria, si è svolta una commemorazione per tre giovani tragicamente scomparsi in un incidente stradale. La serata, molto partecipata, ha visto amici e familiari riunirsi per mantenere vivo il ricordo di Nicolas, Giorgio e Daniele. L’evento ha avuto un tono sentito e di solidarietà, con l’obiettivo di onorare la memoria dei tre ventenni.

Macerata, 7 luglio 2026 – Partecipata e sentita ieri sera, allo stadio della Vittoria, durante il Torneo dei Pini di calcio a 8, la commemorazione per Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre amici ventenni che hanno perso la vita a seguito dell’incidente in superstrada del 14 giugno. MACERATA, 06.07.26 TROFEO DEI PINI, COMMEMORAZIONE TRE RAGAZZI MORTI IN INCIDENTE, NICOLAS CALABRESI, DANIELE FRANCALANCIA, GIORGIO FRANCESCHINI. Un torneo in loro ricordo. Ha preso il via la manifestazione sportiva a cui avrebbe dovuto partecipare anche Nicolas. Ogni sera fino a domenica si sfideranno dodici squadre composte da giovani da tutta la provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torneo per Nicolas, Giorgio e Daniele, l’omaggio allo stadio: “Teniamo vivo il ricordo”

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