Traffico Roma del 14-07-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 14:30 del 14 luglio 2026, il traffico nel centro di Roma ha subito un rallentamento in via dei Cerchi, tra piazza Venezia e il Colosseo. La viabilità è stata gestita da Roma Mobilità e Luce Verde, che hanno segnalato difficoltà nel transito. La strada è stata temporaneamente interessata da restrizioni o deviazioni, influenzando il flusso di veicoli in quella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera in centro di transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena è in via di San Teodoro la modifica di viabilità È programmata nell'area del Circo Massimo Dove si svolge la stagione estiva Teatro dell'Opera durante le chiusure saranno deviate 9 linee a San Paolo anche oggi cantiere in largo Beato Placido Riccardi fino alle 17 sarà in una chiusura della strada tra Viale Baldelli e via tessalonica traffico deviato prosegue fino al 18 luglio la chiusura di via Salaria all'altezza della motorizzazione civile il traffico è deviato sulle corsie laterali sempre il tema cantieri ricordiamo che dal 18 luglio al 30 agosto alla fermata Lepanto della metro a sarà chiusa inizio passeggeri https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

traffico roma del 14 07 2026 ore 14 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2026 ore 14:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 14:30Alle 14:30 del 7 luglio 2026, il traffico sulla via Ponte di Nona a Roma è stato riaperto dopo un grave incidente che aveva causato blocchi e...

Traffico Roma del 14-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 14 luglio 2026, il traffico sul raccordo anulare di Roma è molto intenso sulla carreggiata interna, con incolonnamenti che partono...

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Palermo verso il Festino: quando e come cambia il traffico tra divieti e strade chiuse; Roma, caos taxi alla stazione Termini: il traffico lo dirige un clochard; Via Ernesto Basile, eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco: lavori e limitazioni al traffico.

traffico roma del traffico roma del 14Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 13:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle principali strade autostrade del raccordo anulare in carreggiata esterna abbiamo bravi coda ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 14Traffico Roma del 14-07-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono fino al 18 luglio i lavori sulla Salaria all'altezza ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web