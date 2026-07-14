Alle 14:30 del 14 luglio 2026, il traffico nel centro di Roma ha subito un rallentamento in via dei Cerchi, tra piazza Venezia e il Colosseo. La viabilità è stata gestita da Roma Mobilità e Luce Verde, che hanno segnalato difficoltà nel transito. La strada è stata temporaneamente interessata da restrizioni o deviazioni, influenzando il flusso di veicoli in quella zona.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera in centro di transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena è in via di San Teodoro la modifica di viabilità È programmata nell'area del Circo Massimo Dove si svolge la stagione estiva Teatro dell'Opera durante le chiusure saranno deviate 9 linee a San Paolo anche oggi cantiere in largo Beato Placido Riccardi fino alle 17 sarà in una chiusura della strada tra Viale Baldelli e via tessalonica traffico deviato prosegue fino al 18 luglio la chiusura di via Salaria all'altezza della motorizzazione civile il traffico è deviato sulle corsie laterali sempre il tema cantieri ricordiamo che dal 18 luglio al 30 agosto alla fermata Lepanto della metro a sarà chiusa inizio passeggeri https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2026 ore 14:30

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