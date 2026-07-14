Il traffico a Roma il 14 luglio 2026 alle 11:30 mostra rallentamenti sulla Salaria, dove sono in corso lavori fino al 18 luglio. Il servizio di infomobilità, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti sullo stato della viabilità nella zona. I lavori interessano un tratto della strada e causano congestioni, con possibili ripercussioni su percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono fino al 18 luglio i lavori sulla Salaria all'altezza della motorizzazione civile il traffico è deviato sulle corsie laterali lavori in corso in Viale di Valle Aurelia tra Viale di Valle Aurelia il Parco del pineto a San Paolo anche oggi cantiere in via Beato Placido Riccardi fino alle 17 sarà in vigore una chiusura della strada tra Viale Baldelli e via tessalonica traffico deviato questa sera in centro divieto di transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro la modifica di viabilità È programmata nell'area del Circo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2026 ore 11:30

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Nel traffico di Roma

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