Tra i dipendenti della Roma c’è grossa agitazione

Da ilpost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa quaranta dipendenti di un club calcistico sono stati trasferiti da ruoli dirigenziali a posizioni di vendita di magliette nei negozi ufficiali. I lavoratori considerano questa mossa un licenziamento mascherato. La decisione è stata comunicata lunedì, generando grande agitazione tra i dipendenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni di tali spostamenti.

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Circa quaranta sono stati spostati da ruoli di alto livello a vendere magliette nei negozi: dicono che è un «licenziamento mascherato» Lunedì al centro sportivo di Trigoria, nello stesso giorno e nello stesso posto in cui iniziava il ritiro precampionato dell’AS Roma, c’è stata un’assemblea dei dipendenti della società che ha proclamato lo stato d’agitazione, per la prima volta nella storia del club calcistico. Lo stato di agitazione è una forma di protesta sindacale che di solito precede lo sciopero. Ci si è arrivati perché secondo vari dipendenti la gestione dei Friedkin, la famiglia statunitense proprietaria del club dal 2020, è spregiudicata e irrispettosa di chi lavora da tanti anni nella Roma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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