La fabbrica di Toyota a Valenciennes, nel nord della Francia, ha prodotto le ultime Yaris e Yaris Cross. La produzione riguarda modelli europei con design e tecnologia giapponese. La linea di assemblaggio si trova all’interno di uno stabilimento dedicato, dove vengono realizzati i veicoli destinati al mercato europeo. La produzione di questi modelli è iniziata recentemente presso questa sede.

Prodotti europei con Dna giapponese: Toyota Yaris e soprattutto Yaris Cross nascono infatti nella fabbrica Toyota Motor Manufacturing France (Tmmf) di Valenciennes, nel nord della Francia. Uno stabilimento inaugurato nel 2001 (il 31 gennaio di quell'anno uscì dalla catena di montaggio il primo esemplare) e capace di modernizzarsi nel corso del tempo, fino a diventare un esempio di efficienza industriale. Servono solo 14 ore per realizzare interamente un esemplare di Yaris Cross e la produzione complessiva è di circa 300mila esemplari l'anno. Gli oltre 1,5 milioni di euro di investimenti su questa fabbrica testimoniano quanto Toyota creda nella necessità di una produzione delocalizzata in Europa: Valenciennes non è certo l'unico stabilimento (attivo ormai da 25 anni) nel nostro continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota, viaggio nella fabbrica francese dove si producono Yaris e Yaris Cross

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