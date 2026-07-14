Tour de France Pogacar vince anche senza strafare | stacca tutti a 15 km dall’arrivo e aumenta il vantaggio | La nuova classifica generale

A 15 km dall’arrivo, Pogacar ha accelerato, staccando tutti gli avversari e conquistando la tappa. Ha mantenuto un ritmo sostenuto fino al traguardo, aumentando il vantaggio in classifica generale. La seconda tappa di montagna si è conclusa con il ciclista sloveno in testa, senza forzare troppo negli ultimi chilometri. La frazione si è disputata con arrivo a Le Lioran, confermando la sua supremazia nelle tappe di alta quota.

Seconda tappa di montagna e secondo show di Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha vinto la 10ª frazione del Tour de France con arrivo a Le Lioran, dominando alla sua maniera. Due anni fa Jonas Vingegaard, sullo stesso percorso, lo riprese, dopo aver inizialmente subito lo scatto del rivale sul Puy Mary, e lo batté in volata. Una sconfitta dolorosa che Pogacar voleva vendicare. E come già fatto nel 2025, prima a Hautacam e poi sul Col de la Loze, ci è riuscito annichilendo il danese. Vingegaard non ha neanche provato a seguirlo, quando sul Col du Pertus il campione del mondo è partito e lo stesso vale per gli altri. A dimostrazione che ormai gli avversari sanno già che seguirlo significa saltare poco dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Tour de France 2026 - Tadej Pogacar : The big days are still ahead of us

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