Tour de France 2026 | Tadej fa il Cesare nelle terre di Vercingetorige

Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France 2026, coprendo i 166 chilometri da Aurillac a Le Lioran in 3 ore, 58 minuti e 8 secondi. La gara si è svolta nel Massiccio Centrale e il ciclista ha concluso la tappa con un vantaggio significativo sugli avversari. La vittoria si è concretizzata durante la fase finale della corsa.

Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto per distacco la decima tappa del 113° Tour de France, coprendo i 166 chilometri da Aurillac a Le Lioran, nel cuore del Massiccio Centrale, in 3h58”08?. Alla piazza d’onore, con un ritardo di 32”, si è piazzato il belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) che ha preceduto il diciannovenne francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), giunto terzo a 34”, che, proprio nel giorno della festa nazionale, ha conquistato il suo primo podio alla Grande Boucle. La classifica generale vede il fuoriclasse di Komenda sempre più saldo in maglia gialla. Il margine sul tradizionale antagonista, il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), è cresciuto a 3’36” mentre è salito al terzo posto in graduatoria Evenepoel, che dista 4’06” dallo sloveno. 🔗 Leggi su Tpi.it

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