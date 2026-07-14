L'ex capitano della Roma e l'ex allenatore si sono ritrovati in un ranch a Montaione, in Toscana, dove sono stati visti a cavallo. Il loro incontro, avvenuto il 14 luglio 2026, ha visto i due protagonisti godersi un momento di relax tra i pascoli e le stalle della tenuta. Entrambi indossavano abiti da cavallerizza, condividendo una passione comune per i cavalli e l’atmosfera del selvaggio West.

Montaione, 14 luglio 2026 – La passione per i cavalli e per il selvaggio West è un qualcosa che probabilmente li accomuna, visto che avevano vestito gli stessi panni in una recente pubblicità nella quale era avvenuta la loro riappacificazione. Curioso però che Luciano Spalletti e Francesco Totti abbiano scelto lo stesso ranch a Montaione per trascorrere una giornata di relax a cavallo. La struttura è il Gelsomino Ranch, particolarmente conosciuto in Valdelsa per le sue attività in mezzo alla natura. Spalletti è a due passi da casa. Quella di Spalletti, però, non è una presenza che fa notizia. L’allenatore della Juve, come molti sanno, ha una tenuta proprio da quelle parti, nella zona di Poggio all’Aglione, non lontano dalla sede in cui si trova il Gelsomino Ranch. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Totti e Spalletti a cavallo nel ranch di Montaione. Relax in Toscana per l’ex capitano della Roma

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