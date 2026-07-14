Un uomo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per aver lanciato una bicicletta all’interno di una discoteca ai Murazzi. Il Tribunale di Torino ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, ordinando anche il pagamento di 13 mila euro tra provvisionale e spese legali. La sentenza è immediatamente esecutiva.

Il Tribunale di Torino riconosce la responsabilità dell’imputato: disposto anche il pagamento di 13 mila euro tra provvisionale e spese legali Un anno e sei mesi di reclusione,oltre alpagamento di 13 mila eurotra provvisionale immediatamente esecutiva e spese legali. È la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confrontidell’uomo imputato per aver lanciato una bicicletta all’interno della discoteca Gianca,storico locale dei Murazzi. La sentenza riconosce inoltre alla società che gestisce il locale, la Gianca Srl, il diritto di agire in sede civile perottenere il risarcimento integrale degli ulteriori danni subiti a seguito dell’episodio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Ildifforme.it - Torino, lanciò una bicicletta nella discoteca ai Murazzi: condannato a un anno e sei mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giornaliste molestate mentre documentavano il Milano Pride 2024: un uomo condannato a un anno e sei mesiDurante il Milano Pride 2024, alcune giornaliste sono state molestate mentre svolgevano il loro lavoro di documentazione.

Schiaffeggia la moglie durante una lite, 44enne condannato a sei mesi: «L’ho colpita perché era troppo taciturna»Durante una lite, un uomo di 44 anni ha schiaffeggiato la moglie, che è sua connazionale.

Temi più discussi: Lo slalom nel caldo con l'app; Premiati Glorioso e i poliziotti feriti negli scontri per Aska: la dedica A chi lavora in silenzio; Torino consegna le Civiche Benemerenze 2026: tra i premiati anche Mauro Glorioso; Dagli agenti coinvolti negli scontri di Aska a Mauro Glorioso: Torino consegna dieci benemerenze.

Torino, condannato a 1 anno e 6 mesi per aver lanciato una bici in un locale ai Murazzi: l'episodio poche settimane dopo il ferimento di Mauro GloriosoIl locale è la discoteca Gianca. L'episodio poche settimane dopo il ferimento di Mauro Glorioso, colpito a sua volta da una bici lanciata sempre ai Murazzi. L'imputato rispondeva di danneggiamento e t ... torino.corriere.it

Lanciò una bici dentro una discoteca ai Murazzi: condannato a un anno e sei mesiIl tribunale ha disposto anche 13mila euro tra provvisionale e spese legali per la società che gestisce il Gianca. La parte civile potrà chiedere altri danni in sede civile ... giornalelavoce.it