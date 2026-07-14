Torino bonifico istantaneo e truffa di 14mila euro | così una donna è stata raggirata

Da virgilio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna anziana ha perso oltre 14.000 euro in una truffa telefonica. Dopo aver effettuato un bonifico istantaneo, il denaro è stato sottratto e successivamente sequestrato dalla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato San Secondo hanno denunciato un uomo in libertà. La somma recuperata rappresenta l’intero importo sottratto alla vittima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È di oltre 14.000 euro recuperati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a seguito di una truffa ai danni di un’anziana signora. Il denaro era stato sottratto con un raggiro telefonico e successivamente sequestrato dagli agenti del Commissariato San Secondo, che hanno denunciato un uomo in stato di libertà. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dal Commissariato di P.S. San Secondo dopo la denuncia presentata dalla vittima. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica della truffa e sono riusciti a rintracciare la somma sottratta, depositata su un conto corrente, ottenendo il sequestro preventivo del denaro da parte dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

torino bonifico istantaneo e truffa di 14mila euro cos236 una donna 232 stata raggirata
© Virgilio.it - Torino, bonifico istantaneo e truffa di 14mila euro: così una donna è stata raggirata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Finto nipote, vera truffa a Lioni: donna raggirata e derubata di 7400 euro, due arresti

“Non fate quel bonifico: è una truffa”. L’intuito di Virginia e Vera sventa un raggiro da 98mila euro in bancaUn tentativo di truffa ha coinvolto circa 98mila euro, ma è stato sventato grazie all’intervento di un’operatrice di banca.

torino bonifico istantaneo eSms esca in uscita 1.500 euro poi il bonifico da 14mila euro: donna derubata, ma i poliziotti trovano i soldiPer la paura di perdere 1.500 euro, ha digitato il numero indicato dal messaggio sul telefono e ha seguito le istruzioni: fare un bonifico istantaneo di 14mila euro, operazione utile, a dire del finto ... torinotoday.it

torino bonifico istantaneo eTorino, bonifico istantaneo e truffa di 14mila euro: così una donna è stata raggirataOltre 14.000 euro recuperati dalla Polizia dopo una truffa telefonica ai danni di un’anziana a Torino. Un uomo denunciato. virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web