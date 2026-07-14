Torino bonifico istantaneo e truffa di 14mila euro | così una donna è stata raggirata

Una donna anziana ha perso oltre 14.000 euro in una truffa telefonica. Dopo aver effettuato un bonifico istantaneo, il denaro è stato sottratto e successivamente sequestrato dalla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato San Secondo hanno denunciato un uomo in libertà. La somma recuperata rappresenta l’intero importo sottratto alla vittima.

È di oltre 14.000 euro recuperati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a seguito di una truffa ai danni di un’anziana signora. Il denaro era stato sottratto con un raggiro telefonico e successivamente sequestrato dagli agenti del Commissariato San Secondo, che hanno denunciato un uomo in stato di libertà. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dal Commissariato di P.S. San Secondo dopo la denuncia presentata dalla vittima. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica della truffa e sono riusciti a rintracciare la somma sottratta, depositata su un conto corrente, ottenendo il sequestro preventivo del denaro da parte dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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